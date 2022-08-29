Выборы в Кнессет: «Религиозный сионизм» получит 12 мандатов, но коалиции у Нетаниягу нет — соцопрос

Согласно данным социологов, «Блок Нетаниягу» в сумме получает 59 мандатов. При этом условный «блок Лапида» будет иметь 55 кресел.

Фаворитом гонки по выборам в Кнессет остается «Ликуд». Согласно данным нового электорального опроса, проведенного 103FM, партия лидера израильской оппозиции Биньямина Нетаниягу получает 32 места.

Об этом сообщает издание walla.

Партия Объединенных «Религиозных сионистов» занимает четвертое место. Йеш Атид является второй по величине партией, получающей 23 мандата.

Согласно результатам опроса, 12 мандатов получает Объединенная партия Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира. В то же время это не дает Нетаньяху большинства для формирования коалиции.

По данным опроса, если бы выборы проходили сегодня, то места в Кнессете распределились бы так:

«Ликуд» – 32;

«Еш Атид» – 23;

«Ха-махане ха-мамлахти» – 13;

«Религиозный сионизм» – 12;

ШАС – 8;

«Яадут а-Тора» – 7;

«Объединенный список» – 6;

НДИ – 5;

«Авода» – 5;

РААМ – 4;

МЕРЕЦ – 4.

«Блок Нетаниягу» («Ликуд», «Религиозный сионизм», ШАС и «Яадут а-Тора») в сумме получает 59 мандатов. Условный блок Лапида получает 55 мандатов – с учетом 4-х мест партии РААМ, но без арабского Объединенного списка», — пишет издание.

Также отмечается, что партия «Ямина» Айелет Шакед и Йоаза Генделя не проходит в Кнессет.

Ранее Курсор писал, что Ширли Пинто поделилась подробностями, почему покинула Ямину и Шакед. О причинах своего ухода из Ямины сообщила депутат Ширли Пинто.

Ранее Курсор сообщал, что Смотрич ответил на ультиматум Бен-Гвира. Бецалель Смотрич ответил на требования, которые выдвинул Итамар Бен-Гвир после обнародования результатов последнего опроса.

Также редакция нашего сайта информировала, что, согласно новому опросу, блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.