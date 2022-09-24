Взрыв автомобиля в Акко: серьезно ранен мужчина

Бригады MDA оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего мужчину доставили в медицинский центр Галилеи в Нагарии с травмами конечностей.

В Акко в результате взрыва автомобиля серьезно пострадал 30-летний мужчина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Бригады MDA оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего мужчину доставили в медицинский центр Галилеи в Нагарии с травмами конечностей.

Отмечается, что на место инцидента, произошедшего на улице Шалом ха-Галиль, прибыли сотрудники полиции и пожарно-спасательных служб для сбора улик. Начато расследование.

Как сообщал Курсор, в начале июля в Зихрон-Яакове возле мэрии подорвали авто. Автомобиль взорвался в результате прикрепленного к нему заряда. Погиб один человек. Бригады МАДА и пожарные прибыли на место происшествия. По мнению правоохранительных органов, это было покушение на убийство.

Также Курсор информировал о том, что на днях три человека получили легкие ранения в результате ножевых ранений на заправочной станции на трассе 443 между перекрестками Модиин и Шилат.

Террорист, 22 года, из Восточного Иерусалима, был находившимся рядом полицейским. Медики и фельдшеры МАДА оказали медицинскую помощь трем пострадавшим, еще 5 получили легкие ранения от перцового баллончика.

Ранее Курсор писал о том, что военные ЦАХАЛ предотвратили террористический акт при попытке незаконного проникновения на территорию Израиля.

Солдаты задержали двух палестинских нелегалов с оружием в районе северной Самарии. Согласно предварительной информации, они планировали теракт.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время обыска у одного из задержанных был обнаружен самодельный пистолет-пулемет «Карл Густав».

Задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования.