«Я знаю, что ты сделал 19 лет назад»: после угроз депутат исчез

Адвокат Кинерет Бараши направила намеки некому депутату в Twitter, что знает о событиях, происшедших с ним 19 лет назад. После этого депутат исчез.

Стало известно об исчезновении депутата, который более недели нигде не появляется и практически «пропал со всех радаров».

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Известный адвокат Кинерет Бараши написала твит одному из депутатов в левом лагере: «Я знаю, что ты сделал 19 лет назад. Это произошло в Иерусалиме. Ты просто знай, что мне всё известно…».

Именно после этого твита депутат пропал.

Есть мнение, что это то же самое, что делал другой левый депутат и министр Гидеон Саар в 2014 году.

Ранее «Курсор» писал, что Нир Орбах рассказал, за кого проголосует на выборах в ноябре. Депутат Нир Орбах сказал, что «сейчас мне не за кого голосовать», но все же есть одна партия, которая скорее всего получит его голос.

Также мы информировали, как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил перед выборами-2022.

Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.

Водитель автобуса «Эгед», следовавшего в сторону Ариэля, рассказал о событиях: «Я услышал хлопок и сразу нажал на газ. Меня до сих пор трясет».