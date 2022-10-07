Яадут а-Тора не присоединится к левому правительству — депутат Кнессета

Депутат Кнессета Ицхак Пиндрус говорит, что его партия никогда не будет сидеть с левым правительством.

Депутат Кнессета Ицхак Пиндрус (Яадут а-Тора) предложил решение вопроса о вмешательстве судебной власти в работу правительства.

«Решение очень простое. Нам нужно забрать полномочия по обсуждению конституционных вопросов у Верховного суда. Есть вопрос об общественном транспорте в Шаббат? Очевидно, я бы предпочел, чтобы мое мнение было принято, но место для обсуждения этих вопросов парламент», — сказал Пиндрус в интервью Galei Israel Radio.

Что касается политической ситуации, он сказал: «Во время кошерной реформы я сидел с тогдашним министром по делам религии Матаном Каханой (Лагерь государственников), и у меня было ощущение, что я разговариваю со стеной».

Он подчеркнул: «Яадут а-Тора никогда не поддерживал левое правительство. В мире нет никаких шансов, что мы пойдем с ними, точно так же, как вы не ожидаете, что [арабская партия] Балад будет работать с председателем Оцма Иегудит, депутатом Кнессета Итамаром Бен- Гвиром».

Согласно новому опросу, правый блок получает 62 мандата. Опрос Channel 14 показывает, что в то время как «Ликуд» получает до 35 мест, Партия религиозного сионизма немного теряет, получив 11 мест.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.

Курсор сообщал, что еще один конгрессмен предостерег Иерусалим от вхождения Бен-Гвира в новое правительство. По его словам Бен-Гвир может «подорвать двусторонние отношения» между Израилем и США.

Кроме этого, лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство. Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

Напомним, председатель партии РААМ пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство.