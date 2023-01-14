Госпрокурор обеспокоен нападками на юристов

18:25, Сегодня
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Фото: Pixabay

По словам Амита Исмана, атакам подвергаются также родные и близкие прокуроров и адвокатов.

Прокуроры и адвокаты постоянно подвергаются личным нападкам, заявил государственный прокурор Амит Исман на ежегодной конференции Ассоциации публичного права в Израиле.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Это может нанести вред попыткам повысить эффективность правоохранительной системы и, как следствие, повысить уровень насилия в израильском обществе. … Эти нападки с годами усиливаются. К ним в последнее время присоединились личные нападки на прокуроров и государственных прокуроров», — отметил Исман.

По его словам, это не просто «очень жесткая критика», а нападки, «направленные на прокуратуру и на самих адвокатов лично, на их доброе имя, а часто и на членов их семей и тех, кто им дорог».

«Есть те, кто стремится подорвать нашу легитимность в глазах широкой общественности. Те, кто стремится приписать нам посторонние мотивы в наших решениях и действиях. реальность, в которой подозреваемый становится следователем своих следователей. Обвиняемый становится обвинителем, а осужденный становится жертвой системы», — подчеркнул госпрокурор.

Он добавил, что «подрывать доверие населения к прокуратуре хирургическим путем нельзя».

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