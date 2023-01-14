Госпрокурор обеспокоен нападками на юристов

По словам Амита Исмана, атакам подвергаются также родные и близкие прокуроров и адвокатов.

Прокуроры и адвокаты постоянно подвергаются личным нападкам, заявил государственный прокурор Амит Исман на ежегодной конференции Ассоциации публичного права в Израиле.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Это может нанести вред попыткам повысить эффективность правоохранительной системы и, как следствие, повысить уровень насилия в израильском обществе. … Эти нападки с годами усиливаются. К ним в последнее время присоединились личные нападки на прокуроров и государственных прокуроров», — отметил Исман.

По его словам, это не просто «очень жесткая критика», а нападки, «направленные на прокуратуру и на самих адвокатов лично, на их доброе имя, а часто и на членов их семей и тех, кто им дорог».

«Есть те, кто стремится подорвать нашу легитимность в глазах широкой общественности. Те, кто стремится приписать нам посторонние мотивы в наших решениях и действиях. реальность, в которой подозреваемый становится следователем своих следователей. Обвиняемый становится обвинителем, а осужденный становится жертвой системы», — подчеркнул госпрокурор.

Он добавил, что «подрывать доверие населения к прокуратуре хирургическим путем нельзя».

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Ранее мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.