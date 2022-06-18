За сутки в Израиле произошло семь убийств

Правоохранительные органы сообщили, что в большинстве случаев подоплека убийств была связана с организованной преступностью.

За последние сутки в Израиле было совершено семь убийств. Так, семь человек были убиты, начиная с вечера пятницы.

Убийства произошли в следующих городах: Ашкелон, Кирьят-Ата, Рамат-Ган, Кафр-Кара, Нахеф и Кирьят-Тивон.

Сообщается, что в большинстве случаев подоплека убийств была связана с организованной преступностью.

А вот утреннее убийство в Рамат-Гане, как подозревает полиция, было совершено на почве семейного конфликта в ходе бракоразводного процесса.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Пожарные бригады прибыли на место происшествия и умело справились с огнем. Однако причину возгорания все еще предстоит установить в ходе расследования.

Еще напомним, что 20 человек пришлось отвезти в больницу из-за отравления хлором в бассейне Иерусалима.