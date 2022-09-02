Нетаниягу нарушает законы о выборах — СМИ

Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу во время визита в школу заявил, что «мы единственные, кто может сформировать правительство на четыре года».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу нарушил законы о предвыборной агитации во время посещения средней школы в Бат-Яме в четверг, сообщает Kan 11 News, пишет 7Israel National News..

Согласно отчету, Нетаниягу сказал ученикам средней школы: «Мы не бойкотируем никакую партию, которая поддерживает еврейское государство. Единственная партия, которая может сформировать правительство на следующие четыре года, — это «Ликуд». Могу ли я сказать, что здесь? Но я сказал это».

תיעוד: שבוע אחרי שהליכוד נקנסה על הפרת חוקי תעמולת הבחירות — נתניהו ניצל ביקור בתיכון בבת ים לרגל פתיחת שנת הלימודים לתעמולה אסורה. הדיווח של @shemeshmicha ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/Zv09H9Yr7d — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2022

С начала избирательной кампании Центральная избирательная комиссия неоднократно критиковала «Ликуд» за то, что члены партии нарушают законы о пропаганде. Неделю назад партия была оштрафована на 40 тысяч шекелей.

Израильский закон запрещает предвыборную пропаганду в системе образования.

Ранее КУрсор писал, что, согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра. Также мы сообщали, что Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов. Партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах. Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.

«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу. Председатель «Ликуда» опубликовал экономический план для следующего правительства, который включает немедленные меры по значительному снижению цен на рынках. Либерман раскритиковал заявление лидера оппозиции.