«Заплатите цену»: ХАМАС пригрозил Нетаниягу

ХАМАС пригрозил Нетаниягу: «В конфликте с Газой вы заплатите более высокую цену, чем вы себе представляете».

Через несколько часов после ликвидации террориста, члена ХАМАСа, который на прошлой неделе совершил теракт в Хаваре, палестинские населенные пункты проснулись сегодня в напряженной атмосфере. Улицы пусты, магазины закрыты, многие предприятия прекратили свою деятельность в знак солидарности с гибелью террориста.

Об этом пишет N12.

ХАМАС тем временем уже сигнализирует Израилю, что ситуация может «привести к военной конфронтации», и даже посылает сообщение премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Так, террористы заявили, что «за конфронтацию с Газой вы заплатите более высокую цену, чем можете себе представить».

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