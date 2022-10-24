Завтра в Израиле можно будет увидеть частичное затмение Солнца: когда это произойдет

Следующее солнечное затмение в Израиле можно будет наблюдать аж в 2027 году.

Израиль ждет частичное солнечное затмение во вторник днем, 25 октября, когда почти половина солнца будет закрыта луной. Затмение начнется примерно в 12:58, максимальное покрытие Солнца произойдет примерно в 14:12. Затмение закончится в 15:22.

По данным Израильского космического агентства, во время затмения Луна закроет около 41-47% Солнца в Израиле.

Частные затмения, когда Луна, Солнце и Земля не выстраиваются по идеально прямой линии, а это означает, что только часть тени Луны падает на Землю.

Во время кольцеобразных затмений Луна находится далеко от Земли на своей эллиптической орбите, из-за чего диск, который мы видим на небе, кажется меньше диска Солнца. Это создает ситуацию, когда Луна покрывает все, кроме внешнего кольца Солнца.

С другой стороны, при полном затмении Луна полностью закрывает Солнце, оставляя видимой только солнечную корону — его внешнюю атмосферу.

По данным Израильского космического агентства, пройдет еще пять лет, прежде чем в Израиле снова будет видно солнечное затмение, а следующее ожидается 2 августа 2027 года. Затмение 2027 года будет полным солнечным затмением, хотя полное солнечное затмение не будет видно в Израиле. Луна закроет около 89%-74% Солнца в зависимости от вашего местоположения в Израиле.

Желающие увидеть полное затмение должны будут отправиться в Египет, Испанию или Марокко. (Другие страны, переживающие полное затмение, не имеют отношений с Израилем)

Как безопасно наблюдать затмение

Наблюдать затмение следует только со специальной защитой для глаз, за ​​исключением очень короткого периода, в течение которого полное солнечное затмение полностью закрывает солнце. Специальные «очки для затмения» или безопасный солнечный наблюдатель — единственные безопасные способы непосредственного наблюдения за неполным затмением. Солнцезащитные очки не помогут.

Наблюдать затмение через камеру, бинокль или телескоп следует только со специальным солнечным фильтром, помещенным поверх линз, даже если вы носите очки для затмения или солнечный наблюдатель, так как концентрированные солнечные лучи прожигают эти очки или очки.

Другой вариант наблюдения за затмением — использовать непрямой метод наблюдения, например проектор с точечным отверстием. Инструкции по изготовлению устройств непрямого просмотра из обычных предметов домашнего обихода доступны в Интернете. Не смотрите прямо на солнце с помощью устройства непрямого обзора.

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