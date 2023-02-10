Жестокое избиение 8-месячного ребенка: задержан отец девочки

В Петах-Тикве произошло шокирующее преступление. У 8-месячной девочки в городской больнице Шнайдер диагностировали внутреннее кровотечение и переломы в нескольких частях тела.
Об этом сообщает Walla.
Полиция сообщила, что по подозрению в жестоком обращении с малолетней дочерью арестован отец ребенка.
После поступления ребенка в больницу врачи вызвали полицию. В пятницу вечером полиция арестовала 25-летнего жителя Петах-Тиквы по подозрению в причинении вреда своей малолетней дочери.
Сегодня задержанного доставят на слушание в суд Петах-Тиквы с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.
Ранее Курсор писал, что суд оставил под стражей няню детсада в Реховоте, которая избивала малышей. Подозреваемая Татьяна Чередниченко частично признала свою вину.
Еще мы сообщали, что израильтяне спасли 7-летнюю девочку из-под завалов в Турции: появилось видео. Командование тыла ЦАХАЛа, Израильское поисково-спасательное подразделение и объединенная медицинская спасательная группа United Hatzalah в четверг днем извлекли 7-летнюю девочку из-под обломков обрушившегося здания.
Кроме того, наш сайт информировал, что в США мать отбила пятилетнего сына от пумы во время прогулки. Хищник повалил ребенка и начал его кусать.
Читайте также: подростка в Хайфе задержали по подозрению в надругательстве над ученицей.