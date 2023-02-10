Жестокое избиение 8-месячного ребенка: задержан отец девочки

В больницу Шнайдер доставлен младенец с переломами и внутренним кровотечением.

В Петах-Тикве произошло шокирующее преступление. У 8-месячной девочки в городской больнице Шнайдер диагностировали внутреннее кровотечение и переломы в нескольких частях тела.

Об этом сообщает Walla.

Полиция сообщила, что по подозрению в жестоком обращении с малолетней дочерью арестован отец ребенка.

После поступления ребенка в больницу врачи вызвали полицию. В пятницу вечером полиция арестовала 25-летнего жителя Петах-Тиквы по подозрению в причинении вреда своей малолетней дочери.

Сегодня задержанного доставят на слушание в суд Петах-Тиквы с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.

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