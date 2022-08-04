Жестокое нападение на сотрудницу больницы Рамбам: обнародовано тревожное фото

Больница «Рамбам» показала последствия нападения пациента на сиделку. «Если бы люди знали, что их накажут», может быть, нападения прекратились бы, сказали в больнице.

Вчера полиция начала расследование обстоятельства инцидента в терапевтическом отделении больницы «Рамбам» в Хайфе.

Сообщается, что работница по уходу подверглась нападению со стороны пациента, которому она помогала одеться. Он избил ее, и женщина на несколько минут потеряла сознание. Пациента задержал сотрудник полиции, дежуривший в больнице.

Этот инцидент — последний из серии жестоких нападений на медицинский персонал в Израиле за последние месяцы.

Сегодня «Рамбам» опубликовала тревожное фото потерпевшей с травмой на голове:

ברמב"ם — אשת צוות הותקפה עד אובדן הכרה • גילה היימס, האחות הראשית בבית החולים, קוראת אצל @razibarcay ו-@bokeralmog: "הצוות הרפואי, שכל משאלתו היא לתת כבוד למטופלים, יוצא מושפל ומקבל מכות — עד מתי? אם אנשים היו יודעים שהם ייענשו, אולי זה היה נגמר"

(צילום: דוברות רמב"ם) pic.twitter.com/hFfwiksFjd — גלצ (@GLZRadio) August 4, 2022

Старшая медсестра в больнице сделала заявление: «Медперсонал, все желания которого состоят в том, чтобы уважать пациентов, слушают унижения и получает побои — до каких пор? Если бы люди знали, что их накажут, может быть, все было бы кончено».

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