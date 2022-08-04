Жестокое нападение на сотрудницу больницы Рамбам: обнародовано тревожное фото

Вчера полиция начала расследование обстоятельства инцидента в терапевтическом отделении больницы «Рамбам» в Хайфе.
Сообщается, что работница по уходу подверглась нападению со стороны пациента, которому она помогала одеться. Он избил ее, и женщина на несколько минут потеряла сознание. Пациента задержал сотрудник полиции, дежуривший в больнице.
Этот инцидент — последний из серии жестоких нападений на медицинский персонал в Израиле за последние месяцы.
Сегодня «Рамбам» опубликовала тревожное фото потерпевшей с травмой на голове:
Старшая медсестра в больнице сделала заявление: «Медперсонал, все желания которого состоят в том, чтобы уважать пациентов, слушают унижения и получает побои — до каких пор? Если бы люди знали, что их накажут, может быть, все было бы кончено».
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