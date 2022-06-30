Жителя Иерусалима обвинили в сексуальных преступлениях во время УЗИ

В сексуальном насилии над женщинами во время ультразвуковой диагностики подозревают 25-летнего жителя Иерусалима. Обвиняемый задержан, суд продлит его заключение под стражей.

В четверг жителю Иерусалима предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера против женщин, прошедших УЗИ.

25-летний Рамзи Гааба обвиняется в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин, которым было проводилась ультразвуковая диагностика.

Дело открыто на основании обращений женщин, проходивших медицинские обследования. Детали происшедшего выясняются.

Обвинение попросило суд заключить обвиняемого под стражу до окончания судебного разбирательства.

«Курсор» сообщал, что ребенок, которого забыли в машине в Эладе, умер. Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

Ранее мы сообщали, то в Эладе ребенка забыли в машине: девочка находится в критическом состоянии. Ребенок был оставлен в машине на несколько часов. Температура в Эладе составляет около 31 градуса по Цельсию (примерно 88 градусов по Фаренгейту).

Также мы информировали, что на севере Израиля произошло землетрясение. В последний раз землетрясение в Израиле было в начале мая. Тогда произошло землетрясение магнитудой 3,7. Оно ощущалось в ряде населенных пунктов.

Напомним, ООН отстранила от работы шестерых учителей, призывавших к убийству евреев. «Мы разоблачили более 120 учителей и других сотрудников БАПОР, которые восхваляют Гитлера, прославляют терроризм и распространяют антисемитизм, а БАПОР не назвало ни одного уволенного», — сказал Хиллел Нойер, исполнительный директор UN Watch.