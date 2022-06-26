Израильтяне на турнире по дзюдо в Монголии завоевали три медали

Израильтяне достойно показали себя на турнире. Особенно хорошо себя показала Раз Грешко, которая получила «золото».

Воскресенье, 26 июня, проходит последний день соревнований Большого шлема – турнира по дзюдо. Израильская делегация получила три медали. Возглавляет делегацию Раз Грешко – одна из лучших дзюдоисток страны.

Израильтянин Инбар Ланир выиграла «серебряную» медаль, а Петр Плачик выиграл «бронзу». Раз Грешко смогла завоевать «золото».

Для Гершко — это прямое продолжение ее отличных побед. Так, она представляла еврейское государство на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Инбар Ланир в четвертьфинале обыграла Надежду Татарченко и вышла в полуфинал, где также обыграла Ардент-Од и завоевала медаль.

Петер Плачик выступает в весовой категории 100 кг. В четвертьфинале он победил японца Кентаро Иду, а в полуфинале потерпел поражение от Матбая Каниковси.

Тренер мужской национальной сборной Орен Самаджа сказал в конце: «Мы только начинаем устанавливать критерии. Впереди еще долгий путь. Петер сегодня был хорош, и он заслуживает похвалы за свою бескомпромиссную борьбу в каждом бою».

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии.

Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы.

Еще напомним, что сборная Израиля по настольному теннису обыграла Францию и выиграла Средиземноморские игры.