Косметика будущего: бренд IL Makiage представил свою первую линейку средств для ухода за кожей

Компания IL MAKIAGE была создана в Нью-Йорке в 1972 г. Её основательница – гуру-макияжа того времени, визажист Илана Харкави, у которой учились владельцы современных косметических империй – Бобби Браун, Франсуа Нарс, Кевин Окоин. Сегодня IL MAKIAGE это международная компания, выпускающая огромный ассортимент декоративной косметики, которая продается во многих странах мира. В Израиле это крупнейшая монобрендовая сеть с 43 отделениями и 6 школами по подготовке профессиональных визажистов.

На протяжении своего существования IL MAKIAGE во всем ищет собственный путь, не идет на компромиссы и смело нарушает общепринятые правила, чтобы предложить клиентам то, чего еще никто не делал. Поэтому компания поставила перед собой задачу разработать средства для ухода за кожей, которые можно будет назвать косметикой будущего, продукты, которые ошеломят бьюти-индустрию. Для этого бренд принял на вооружение самые передовые технологии и строжайшие стандарты качества и безопасности.

После двух лет серьезных исследований, опытов и разработок на свет появилась линейка косметики IM SKIN. Серия уникальных средств для анти-эйдж ухода, которые помогают решать различные проблемы, способствуют укреплению кожи и сокращению пор, делают менее заметными морщины и возрастные линии, освежают и придают коже лица сияние на весь день.

Средства линейки обогащены антивозрастными компонентами с доказанной пользой для кожи, не содержат парабенов, SLS и DEA, фталатов и глютена, некомедогенны, прошли дерматологическое тестирование, гипоаллергенны и безопасны для чувствительной кожи.

4-недельные клинические испытания с участием 150 женщин показали следующие результаты:

После использования кремов POWER CREAM RENEW и POWER CREAM RECHARGE в течение всего одной недели 95% участниц отметили, что их кожа стала более наполненной и увлаженнной; по отзывам 91% кожа стала более светлой и менее тусклой. После месяца применения кремов 5/6 этой группы сообщили об уменьшении морщин, повышении упругости и тургора кожи, а 3/4 утверждали, что у них стало меньше покраснений, сократились поры, кожа приобрела более ровный оттенок.

Статистические данные клинических испытаний сыворотки POWER SERUM BOOST: 93% участниц отметили, что их кожа стала более светлой, сияющей и менее тусклой; 7 из 8 женщин указали, что замечают сокращение морщин, повышение упругости и подтянутости кожи. 98% сообщили о моментальном эффекте смягчения и увлажнения, 100% отметили, что поры стали меньше, а 94% сказали, что после недели использования сыворотки их кожа стала более гладкой.

В отчете о клинических испытаниях другой сыворотки – POWER SERUM REPAIR говорится, что 5 из каждых 4 участниц отметили улучшение ситуации с морщинами, повышение упругости и тонуса кожи, 9 из 10 находят свою кожу более мягкой и гладкой, светлой и сияющей; по мнению 92% эта формула омолаживает кожу и выравнивает её тон, а 96% заявили, что комбинация кислот AHA + BHA + PHA эффективно и в то же время мягко улучшает внешний вид кожи.

Ежедневная бьюти-рутина с косметикой IL MAKIAGE:

— побалуйте свою кожу с утра,

— подарите себе безупречный вид в течение дня,

— завершите день средствами для питания и регенерации кожи.

Серия IM SKIN включает 5 продуктов: серумы, увлажняющие кремы и маску для губ

Увлажняющий и укрепляющий анти-эйдж крем POWER CREAM RENEW

Антивозрастной увлажняющий крем, который питает кожу, разглаживает морщины и тонкие линии, обновляет и укрепляет кожу, придавая ей сияющий, свежий и молодой вид. Содержит смесь красных водорослей, экстракт орхидеи и витамины. В его составе:

Ниацинамид (витамин B3) — сокращает расширенные поры, регулируя выработку кожного сала, разглаживает поверхность кожи, предотвращает покраснения. Подтягивает кожу! (как и Boost Serum) Орхидея — мощный антивозрастной ингредиент, который восстанавливает связь между стволовыми клетками в коже, что способствует регенерации, повышению упругости и эластичности кожи, разглаживанию морщин, возвращению сияния. Красные водоросли – улучшают регенерацию клеток и способствуют её стимуляции, в результате чего кожа становится более упругой и подтянутой. Кроме того, он обеспечивает эффект, похожий на действие гиалуроновой кислоты, заполняя существующие морщины и замедляя процесс старения кожи.

Инструкция по применению: наносить утром и вечером на чистую кожу лица и шеи.

Цена: 369 шекелей за 50 мл.

Увлажняющий анти-эйдж крем с пептидами POWER CREAM RECHARGE

Легкий увлажняющий крем, богатый высококачественными активными ингредиентами, включая пептиды, гиалуроновую кислоту и пурпурный чай, которые балансируют и успокаивают кожу. Питает кожу и уменьшает признаки старения. В его составе:

Cyclic Peptide — помогает коже стать более гладкой, упругой и эластичной, предотвращает появление морщин и складок. Это уникальный по своей активности, мощный инновационный ингредиент, благодаря которому кожа выглядит моложе и свежее. Cyclic Peptide – актуальный активный компонент антивозрастной косметики, известный как «ботокс во флаконе» или «подтяжка лица во флаконе». Гиалуроновая кислота – наполняет и увлажняет кожу, удерживая влагу в течение дня. Пурпурный чай — высококачественный антиоксидантный компонент, извлекаемый из пурпурного чая, который придает сияние тусклой коже. Это инновационная и улучшенная версия активных ингредиентов традиционного чая (зеленого, белого, чая улун и т. д.).

Инструкция по применению: наносить утром и вечером на чистую кожу лица и шеи.

Цена: 339 шекелей за 50 мл.

Антивозрастная гиалуроновая сыворотка POWER SERUM BOOST

Антивозрастная сыворотка с мощными ингредиентами. Делает кожу сияющей и упругой, разглаживает морщины и складки, уменьшает поры, придает коже здоровый и молодой вид. Содержит витамин B3, витамин E и гиалуроновую кислоту, которые стимулируют выработку коллагена. В её составе:

Ниацинамид (витамин B3) — сокращает расширенные поры, регулируя выработку кожного сала, разглаживает поверхность кожи, предотвращает покраснения. Подтягивает кожу! Гиалуроновая кислота – проникает в глубокие слои кожи, заполняя существующие морщины и замедляя процессы старения кожи. Витамин Е — антиоксидант, который защищает кожу от ежедневных повреждений, вызываемых свободными радикалами, образующимися при распаде кислорода, и УФ-излучением. Способен устранять признаки старения кожи.

Инструкция по применению: распределите небольшое количество серума (2-3 нажатия на дозатор) по чистой коже лица и шеи, затем нанесите увлажняющий крем. Рекомендуется использовать утром ​​и вечером.

Цена: 419 шекелей за 30 мл.

Антивозрастная сыворотка для ночного ухода POWER SERUM REPAIR

Антивозрастная сыворотка мягко удаляет ороговевшие клетки, заметно разглаживает и смягчает кожу. Комбинация AHA, BHA и PHA работает во время сна, так что вы просыпаетесь с мягкой и приятной на ощупь кожей. Сыворотка помогает выравнивать тон кожи, устранять пятна и пигментацию, уменьшает морщины и складки, сужает поры и регулирует жирность кожи. В её составе:

AHA (альфа-гидроксикислота) — удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи и стимулирует клеточное обновление. Помогает уменьшить гиперпигментацию (возрастную и солнечную, рубцы постакне), сократить расширенные поры, разгладить морщины и складки, а также сделать более ровным общий тон и текстуру кожи. BHA (бета-гидроксикислота) — проникает в глубокие слои кожи для стимуляции регенерации клеток, очищения пор и удаления излишков кожного сала. PHA – наряду с альфа-гидроксикислотой способствует удалению омертвевших клеток кожи, но, что более важно, помогает также удерживать влагу, успокаивает и защищает от воспалений.

В нашей формуле из трех кислот PHA отвечает за успокаивающий и балансирующий эффект, что позволяет наносить эту сыворотку ежедневно без опасений.

Инструкция по применению: перед сном распределите небольшое количество серума (2-3 нажатия на дозатор) по чистой коже лица и шеи, затем нанесите увлажняющий крем.

Цена: 469 шекелей за 30 мл.

Все кремы и серумы этой серии не тестировались на животных, подходят для чувствительной кожи, прошли дерматологическое тестирование, гипоаллергенные, веганские и не содержат глютена.

Увлажняющая маска для губ POWER LIP MASK

Суперпитательная, смягчающая и разглаживающая маска для губ, содержащая натуральные компоненты, такие как масло авокадо для удержания влаги, масло ши для восстановления и разглаживания кожи и антиоксидантный экстракт Rosamox для повышения упругости и мягкости губ.

Инструкция по применению: наносите в течение дня и перед сном для увлажнения и питания губ.

Маска не тестировалась на животных, подходит для чувствительной кожи, веганская и не содержат глютена.

Цена: 169 шекелей за 10 г.

Приобрести косметику IL Makiage можно на сайте https://www.ilmakiage.co.il/ или в одном из 40 магазинов сети по всей стране.