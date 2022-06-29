Изысканные римские мозаики возвращаются в новый израильский музей

Археологи прослеживают мозаику до высококлассной виллы в третьем или четвертом веках после того, как Лод стал римским городом Диосполисом.

После многих лет поездок по ведущим музеям мира несколько изысканных римских мозаик возрастом 1700 лет вернулись в Израиль для всеобщего обозрения. 27 июня реставраторы из Управления древностей Израиля установили ее в Лоде.

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Более десяти лет мозаики выставлялись в нью-йоркском Метрополитен-музее, Лувре в Париже и Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сообщает AP. В то же время израильские власти собирали средства для музея, в котором могли бы разместиться мозаики.

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Они были обнаружены в Лоде в 1996 году, хотя Израильское управление древностей не проводило полноценных раскопок мозаики до 2009 года.

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Произведение размером 56 на 30 футов включает в себя изображения различных животных. Археологи прослеживают мозаику до высококлассной виллы в третьем или четвертом веках после того, как Лод стал римским городом Диосполисом.

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