77-летний Рон Хульдаи намерен в шестой раз баллотироваться на пост мэра Тель-Авива

До следующего тура муниципальных выборов осталось более полутора лет. Хульдаи заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок, но отметил, что окончательное решение, будет принято в следующем году.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил, что будет баллотироваться на шестой срок подряд в качестве мэра Тель-Авива в следующем туре муниципальных выборов, запланированных на следующий год.

77-летний Рон Хульдаи занимал пост мэра Тель-Авива пять сроков подряд, в течение более 25 лет, начиная с 1998 года.

До следующего тура муниципальных выборов осталось более полутора лет. Мэр заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок, но отметил, что окончательное решение, вероятно, будет принято в следующем году.

«Я все еще силен», — сказал он в интервью Армейскому радио, отметив горячие вопросы израильской повестки дня, которые он все еще хотел бы решить.

«В условиях высокой стоимости жизни и ужасных дорожных пробок — я думаю, мне есть что внести», — говорит он.

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