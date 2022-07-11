В жесткой форме администрация Байдена намерена обвинить российское правительство в антисемитизме и эксплуатации еврейских страданий, утверждая, что война против Украины является операцией по «денацификации».
«В угоду своим хищническим целям Кремль использует страдания и жертвы всех тех, кто пережил Вторую мировую войну и Холокост», — говорится в досье Госдепартамента США, которое должно появиться на его сайте сегодня. «В этом процессе Кремль отвлекает внимание от критически важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого распространяет одну из самых коварных форм антисемитизма — искажение Холокоста».
Досье, заранее полученное Jewish Telegraphic Agency, появится на специальной странице «Обезвреживание дезинформации», посвященной разоблачению российской дезинформации в войне против Украины.
Она приурочена к неофициальному заседанию Совета Безопасности ООН, которое россия* созвала сегодня днем, чтобы подкрепить свое заявление о денацификации.
Досье Госдепартамента цитирует историков и институты памяти Холокоста, включая Яд ва-Шем, израильский мемориал Холокоста, и американский Мемориальный музей Холокоста, которые осуждают заявления о денацификации как фальшивые.
В трехстраничном документе подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей и потерял семью во время Холокоста. Он включает фотографию Зеленского в кипе, окруженного ортодоксальными евреями, у Западной стены в Иерусалиме во время визита в 2020 году.
«Кремль ложно утверждает, что самые страшные нацисты на самом деле были евреями, и стремится преуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии», — говорится в досье.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что родственники российских солдат возмущены действиями россии.
Кроме того, Курсор писал, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.
Еще напомним, что украинские военные показали кадры жестоких боев за Северодонецк.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!