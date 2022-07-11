Администрация Байдена обвинила россию в антисемитизме

В новом документе содержится ссылка на широко дискредитированное заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова от мая о том, «самые большие антисемиты — евреи».

В жесткой форме администрация Байдена намерена обвинить российское правительство в антисемитизме и эксплуатации еврейских страданий, утверждая, что война против Украины является операцией по «денацификации».

«В угоду своим хищническим целям Кремль использует страдания и жертвы всех тех, кто пережил Вторую мировую войну и Холокост», — говорится в досье Госдепартамента США, которое должно появиться на его сайте сегодня. «В этом процессе Кремль отвлекает внимание от критически важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого распространяет одну из самых коварных форм антисемитизма — искажение Холокоста».

Досье, заранее полученное Jewish Telegraphic Agency, появится на специальной странице «Обезвреживание дезинформации», посвященной разоблачению российской дезинформации в войне против Украины.

Она приурочена к неофициальному заседанию Совета Безопасности ООН, которое россия* созвала сегодня днем, чтобы подкрепить свое заявление о денацификации.

Досье Госдепартамента цитирует историков и институты памяти Холокоста, включая Яд ва-Шем, израильский мемориал Холокоста, и американский Мемориальный музей Холокоста, которые осуждают заявления о денацификации как фальшивые.

В трехстраничном документе подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей и потерял семью во время Холокоста. Он включает фотографию Зеленского в кипе, окруженного ортодоксальными евреями, у Западной стены в Иерусалиме во время визита в 2020 году.

«Кремль ложно утверждает, что самые страшные нацисты на самом деле были евреями, и стремится преуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии», — говорится в досье.