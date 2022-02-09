Айелет Шакед: В Мерец должны понять, что они не могут принуждать большинство

Министр внутренних дел отвергла угрозы Мерец по поводу Закона о гражданстве и заявила что рада, что ей удалось «наладить диалог с депутатами Симхой Ротманом и Ави Дихтером, чтобы принять этот важный закон».

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед (Ямина) отвергла угрозы со стороны партии МЕРЕЦ, после того как крайне левая фракция пообещала политические репрессии после того, как закон о гражданстве прошел первое чтение в Кнессете на этой неделе.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В интервью в среду утром Шакед выразила удовлетворение голосованием в Кнессете в понедельник, а также сотрудничеством с депутатами от оппозиции в разработке законопроекта и обеспечении его поддержки в Кнессете.

«Я решила, что не буду сдаваться, и я рада, что в последние месяцы мне удалось наладить диалог с депутатами Симхой Ротманом и Ави Дихтером, чтобы принять этот важный закон».

Законопроект, поправка к Закону о гражданстве Израиля, был разработан депутатом Симхой Ротман (Религиозно-сионистская партия) после того, как собственный вариант Шакед не прошел голосование в Кнессете в прошлом году, когда оппозиционные депутаты присоединились к левым и арабским депутатам в коалиции, чтобы заблокировать законопроект.

Голосование в понедельник прошло при 72 депутатах «за» и 32 «против».

Если законопроект будет принят, он продлит действие поправки 2003 года к Закону о гражданстве, срок действия которой истек в прошлом году. Поправка 2003 года позволяет Министерству внутренних дел отклонять просьбы о воссоединении семей от жителей Палестинской автономии и сектора Газа, исходя из соображений безопасности.

Версия законопроекта Ротмана добавляет несколько новых изменений в закон, призванных обеспечить большую прозрачность.

Курсор ранее писал, что Кнессет принял «Закон о гражданстве» в первом чтении. Поздно вечером в понедельник, 8 февраля, Кнессет принял на пленарном заседании Закон о гражданстве в первом чтении. Этот закон призван стать препятствием для воссоединения палестинских семей в Израиле.

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