Айелет Шакед рассказала, против каких преступников можно использовать шпионские программы

Аелет Шакед резко возразила против использования NSO против мэров, подозреваемых в коррупции, и их семей, а также их помощников. Однако есть те преступники, против которых применять эту меру допустимо.

Как заявила глава МВД Израиля Айелет Шакед во время дискуссии на заседании кабинета министров 31 января, следить при помощи шпионского ПО за криминальным авторитетом или опасным педофилом – нормально.

Об этом сообщает издание Walla.

Во время заседания кабинета министром генеральный инспектор полиции Коби Шабтай заявил, что СМИ неправильно освещают тему использования шпионского ПО.

Шакед заявила, что нельзя использовать такие программы против мэров городов и коррупционеров. Шабтай заявил, что все случаи использования такого ПО были с разрешения суда.

Заявление Шакед о том, что следить за преступными планами криминальных авторитетов и педофилов является нормой поддержал глава минздрава Ницан Горовиц.

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