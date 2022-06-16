Беннет Ниру Орбаху: Не разрушайте коалицию до визита Байдена

Этот визит и его предпосылки чрезвычайно чувствительны для правых, учитывая цену, уже заплаченную за блокирование сноса дома террориста, убившего нескольких израильтян в Тель-Авиве,

На фоне продолжающегося коалиционного кризиса СМИ раскрыли новые подробности о четвертой встрече, состоявшейся на этой неделе между депутатом от «Ямины» Ниром Орбахом и премьер-министром Нафтали Беннетом, которая переросла в перепалку и не привела к решению нерешенных вопросов.

Беннет, который пытался убедить Орбаха набраться терпения и дать ему время для стабилизации ситуации, как сообщается, «потерял терпение» и крикнул Орбаху, чтобы тот прекратил подрывать коалицию. «Вы продолжаете называть правительство нестабильным, но именно вы его дестабилизируете», — обвинил он, добавив, что если Орбах действительно хочет разрушить коалицию, то ему следует сделать это, а не огрызаться в сторонке.

Немного придя в себя, Беннет также обратился к Орбаху с просьбой отложить любые действия, которые он может предпринять, до окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль в следующем месяце. Этот визит и его предпосылки чрезвычайно чувствительны для правых, учитывая цену, уже заплаченную за блокирование сноса дома террориста, убившего нескольких израильтян в Тель-Авиве, увеличение числа разрешений на строительство, выдаваемых арабам на территориях, и прекращение всех процедур планирования в районе Е1 вблизи Иерусалима.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Кроме этого, иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.