Британия направит Украине 1,2 млрд долларов военной помощи

По информации СМИ, новый пакет военной помощи будет включать комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, а также инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Британские власти выделят дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов, или 1,2 млрд долларов, Украине, которая противостоит российскому вторжению.

Решение будет объявлено сегодня в Лондоне премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на саммите НАТО в Мадриде.

«Великобритания почти удваивает военную помощь Украине еще на 1 миллиард фунтов стерлингов, чтобы помочь стране перейти от защиты от российского вторжения к эскалации наступательных операций», — говорится в докладе.

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!