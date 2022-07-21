Бывший посол США: Поездка Байдена на Ближний Восток была унизительной для Израиля

Бывший посол США в Израиле осуждает Байдена за то, что он не посетил Стену Плача, его позицию по Иерусалиму и за то, что он не противостоит иранской угрозе.

Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман назвал поездку президента Джо Байдена в Израиль «унизительной и оскорбительной» для Израиля, описав, как Байден отрицал суверенитет Израиля над частью Иерусалима и не смог предложить убедительную угрозу сдерживания против Ирана.

«Помимо общего праздника любви, который каждое израильское правительство устраивает каждому американскому президенту из-за близости двух стран, если отбросить один слой, я думаю, что это было довольно оскорбительно и унизительно для Израиля», — сказал Фридман в интервью Newsmax.

«Прежде всего, если говорить о его первоначальном заявлении по поводу Иерусалима, то он не будет посещать Стену Плача. Если вы помните, в мае 2017 года Дональд Трамп был и остается единственным действующим президентом, который посетил Стену Плача. Она является знаковым символом государства Израиль и исторических прав еврейского народа, которые насчитывают около 4000 лет, на пребывание в земле Израиля».

Он продолжил: «Это было достаточно плохо. Затем он берет своего зверя [президентский лимузин], снимает израильский флаг, едет в один из районов Восточного Иерусалима и отказывается позволить любому израильскому представителю сопровождать его, хотя Государство Израиль утверждает свой суверенитет над всем Иерусалимом уже более 50 лет».

Фридман назвал решение Байдена «оскорбительным».

«Его действия были предельно ясны. Он отрицал суверенитет Израиля над частью Иерусалима. Любой израильский премьер-министр, правый, левый или центрист, счел бы это оскорбительным», — сказал он.