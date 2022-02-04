Эрдоган: Турция и Израиль могут совместно поставлять газ в Европу

Выступая перед журналистами во время обратного рейса из Киева, Эрдоган заявил, что на повестке дня во время визита Герцога будет стоять вопрос о сотрудничестве в области энергетики.

Турция и Израиль могут работать вместе для транспортировки природного газа из Израиля в Европу. Две страны обсудят энергетическое сотрудничество во время переговоров в следующем месяце, заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

Об этом пишет JPost.

Турция работает над улучшением своих напряженных региональных связей с Израилем и другими странами. В четверг Эрдоган заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию в середине марта.

Выступая перед журналистами во время обратного рейса из Киева, Эрдоган сказал, что на повестке дня во время визита Герцога будет стоять вопрос о сотрудничестве в области энергетики, и добавил, что Анкара также ведет переговоры о подписании соглашения о поставках природного газа с Ираком, сообщают турецкие СМИ.

Ранее Курсор сообщал, что Эрдоган заявил, что посетит Саудовскую Аравию в феврале.

Кроме того, мы писали, что Эрдоган и Путин обсудили партнерство Турции и России.

Еще напомним, что Турция представила вакцину COVID-19 отечественной разработки.

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