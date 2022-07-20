ЕС призывает страны-члены сократить потребление газа для защиты от российского «шантажа»

«Россия использует энергию как оружие, поэтому в любом случае, будь то частичное или полное отключение российского газа… Европа должна быть готова», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европейская комиссия призывает страны ЕС сократить спрос на природный газ на 15 процентов в предстоящие зимние месяцы, чтобы преодолеть «шантаж» россии* в сфере энергоснабжения.

В своем заявлении исполнительная ветвь ЕС также просит государства-члены предоставить ей особые полномочия для принудительного сокращения спроса, если россия перекроет газовую магистраль Европы.

«Россия шантажирует нас. Россия использует энергию как оружие, поэтому в любом случае, будь то частичное или полное отключение российского газа… Европа должна быть готова», — заявила журналистам председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», они хотят «освободить» еще несколько других регионов.

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