Ганц: Правительство должно быть сформировано посредством выборов

Министр обороны заявил, что правительство национального единства должно быть сформировано после следующих выборов осенью. Он также отметил, что Израиль находится серьезном политическом кризисе за все время.

Министр обороны Бени Ганц упомянул о роспуске правительства и попытках сформировать правое правительство вместо проведения новых выборов.

Ганц заявил, что будет продолжать добиваться назначения следующего начальника генштаба ЦАХАЛа. По поводу просьбы лидеров блока Нетаниягу к генеральному прокурору заблокировать назначение, Ганц сказал: «Я предлагаю не вмешивать политику в эту дискуссию и сосредоточиться на ней предметно».

Он сказал: «Этот процесс призван обеспечить преемственность командования в самой сложной организации, которая существует в государстве Израиль. Есть отличные кандидаты».

Во вторник на специальном заседании фракции «Кахоль-Лаван» Ганц добавил: «Мне жаль, что нам не удалось сохранить это правительство, за него стоило бороться до последней капли нашей крови. Мы находимся в самом серьезном политическом кризисе, который когда-либо знало государство Израиль».

Ганц сказал, что правительство единства должно быть сформировано после ожидаемых выборов в Кнессет в октябре. «Идея широкого правительства единства, в котором есть правый и левый компоненты, является правильной идеей для Государства Израиль. Это также единственное возможное решение».

Ранее сегодня комиссия Кнессета единогласно одобрила законопроект о роспуске Кнессета. Коалиция стремится продвинуть роспуск Кнессета в быстрой процедуре, чтобы завтра утвердить предложение в предварительном чтении, в четверг — в первом чтении, а в следующий понедельник завершить второе и третье чтения.