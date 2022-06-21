Ганц: Правительство должно быть сформировано посредством выборов

Министр обороны Бени Ганц упомянул о роспуске правительства и попытках сформировать правое правительство вместо проведения новых выборов.
Ганц заявил, что будет продолжать добиваться назначения следующего начальника генштаба ЦАХАЛа. По поводу просьбы лидеров блока Нетаниягу к генеральному прокурору заблокировать назначение, Ганц сказал: «Я предлагаю не вмешивать политику в эту дискуссию и сосредоточиться на ней предметно».
Он сказал: «Этот процесс призван обеспечить преемственность командования в самой сложной организации, которая существует в государстве Израиль. Есть отличные кандидаты».
Во вторник на специальном заседании фракции «Кахоль-Лаван» Ганц добавил: «Мне жаль, что нам не удалось сохранить это правительство, за него стоило бороться до последней капли нашей крови. Мы находимся в самом серьезном политическом кризисе, который когда-либо знало государство Израиль».
Ганц сказал, что правительство единства должно быть сформировано после ожидаемых выборов в Кнессет в октябре. «Идея широкого правительства единства, в котором есть правый и левый компоненты, является правильной идеей для Государства Израиль. Это также единственное возможное решение».
Ранее сегодня комиссия Кнессета единогласно одобрила законопроект о роспуске Кнессета. Коалиция стремится продвинуть роспуск Кнессета в быстрой процедуре, чтобы завтра утвердить предложение в предварительном чтении, в четверг — в первом чтении, а в следующий понедельник завершить второе и третье чтения.
Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.
Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.
Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.
Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.