Ганц проконсультировался с бывшими генералами перед назначением нового начальника штаба ЦАХАЛа

Министр обороны Бенни Ганц встретился с несколькими бывшими военачальниками и министрами обороны в преддверии назначения следующего начальника штаба Армии обороны Израиля.

Вчера Ганц встретился с министром финансов и бывшим министром обороны Авигдором Либерманом, а сегодня — с бывшими главнокомандующими армией Габи Ашкенази и Шаулем Мофазом, сообщает его канцелярия.

Цель встреч — помочь Ганцу определиться между кандидатами на пост следующего главы ЦАХАЛа.

«Курсор» информировал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел. Из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. По данным Армии обороны Израиля, одна из ракет была перехвачена системой обороны «Железный купол», а другая приземлилась на открытой местности, не причинив никакого ущерба.

Мы публиковали видео ночной ракетной атаки на Израиль. На видео видно, как ракета летит над пляжем и домами мирных израильтян, а затем ее сбивает система «Железный купол».