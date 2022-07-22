Ганц: Война с Ираном — крайняя мера

Бенни Ганц выступил на Aspen Security Forum и дал интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу. Он заявил, что Израиль наращивает свой военный потенциал.

Война против Ирана должна быть лишь крайней мерой, заявил в четверг министр обороны Бени Ганц, добавив, что он надеется, что Соединенные Штаты поддержат такой шаг в случае необходимости.

«Должны ли мы ввязываться в войну при первой же возможности? Нет», — сказал Ганц на Форуме по безопасности в Аспене, давая публичное интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу. Интервью посвящено региональным вопросам, включая Авраамовы соглашения и Иран.

Голдберг спросил его, готов ли Израиль «противостоять Ирану в одиночку».

«Должны ли мы быть в состоянии провести военные операции, чтобы предотвратить это [ядерный Иран] в случае необходимости? Ответ — «да». Наращиваем ли мы потенциал [для войны]? Да. Должны ли мы использовать ее в крайнем случае? Да, и я надеюсь, что мы получим поддержку США», — сказал Ганц.

Курсор ранее писал, что Кохави заявил, что Израиль должен подготовить военный ответ на иранское ядерное оружие. Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что Израиль должен быть готов к возможным военным действиям против ядерной угрозы — Ирана. «ЦАХАЛ продолжает активно готовиться к нападению на Иран», — заявил Кохави.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.