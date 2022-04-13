Ганц: Я знаю каждый камень в Эвьятаре

Министр обороны заявил, что в ближайшее время в Иудее и Самарии будут выданы разрешения на строительство еще тысяч зданий. «Я не получаю места, когда беспокоюсь о поселенцах и харедим», — прокомментировал это Ганц.

Министр обороны Бени Ганц намерен утвердить создание ешивы в Эвьятаре в ближайшие дни и обещает продолжить строительство в Иудее и Самарии как для израильтян, так и для палестинских арабов.

В интервью радиостанции «Коль Барама» Ганц сказал: «Я знаю каждый камень и каждую тропинку в Эвьятаре. Мы завершим процесс в Гражданской администрации и надеюсь, что сможем разобраться с этим в ближайшие дни.»

«Я не получаю места, когда беспокоюсь о поселенцах и харедим. Меня не волнует, что против меня пишут длинные посты. Кампания против меня включает в себя ложь, они знают это, они пытаются максимизировать свои политические достижения», — сказал Ганц.

Министр обороны рассказал о своей встрече с председателем Палестинской автономии: «Когда я встречаюсь с Абу Мазеном, я не дарю ему подарки, я также прихожу с требованиями, я не отменяю никакой другой деятельности. Нет никакого замораживания в поселениях, это просто неправда, я уже одобрил 8 тысяч зданий, и Высший совет планирования скоро соберется и одобрит еще больше планов».

«Мы должны, с одной стороны, стремиться к миру, но при этом поддерживать безопасность, насколько это возможно. Мы должны иметь превосходство в области безопасности на всей территории. Даже если наступит мир, нам понадобится потенциал безопасности для его поддержания», — добавил Ганц.

Курсор ранее писал, что Ганц планирует выдать разрешения на работу еще тысячам палестинцев. Министр обороны Бени Ганц заявил, что его ведомство работает над планами по легальному въезду в Израиль еще тысяч палестинских рабочих, поскольку Израиль стремится закрыть бреши в барьере безопасности в Иудее и Самарии.