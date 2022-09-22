Глава МИД Украины: Лучший способ остановить путина – предоставить Украине необходимое оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в ООН важность предоставления Украине необходимого оружия и привлечения россии* к ответственности во избежание дальнейших зверств.

Об этом он заявил журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН высокого уровня в четверг, где будет обсуждаться вопрос привлечения россии к ответственности за вторжение в Украину.

По его словам, лучший способ не допустить дальнейших российских зверств, остановить путина — это предоставить Украине все необходимое оружие, которое позволит освободить их территории и спасти людей от убийств, пыток, изнасилований и других преступлений российской армии на территории Украины.

Что касается борьбы с безнаказанностью, то следовало бы предоставить Международному уголовному суду все возможности для привлечения виновных в преступлениях против человечности, военных преступлениях, преступлениях геноцида, а также создать специальный трибунал, чтобы судить россию за преступление агрессии, отметил Кулеба. Однако, по его словам, «по юридическим причинам МУС не может этого совершить, но преступление агрессии не должно остаться безнаказанным».

Он пояснил, что россия «никогда не ратифицирует поправку, позволяющую судить эту страну за преступление агрессии».

«Но я уверен, что мы найдем выход. Мы найдем решение… Правосудие — это тоже оружие, и важно, чтобы мы использовали его в полной мере», — отметил Кулеба.

Отвечая на вопрос, как он будет взаимодействовать с министром иностранных дел россии лавровым, который присутствует на заседании Совбеза, Кулеба отметил: «Буду держать с ним социальную дистанцию».

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!