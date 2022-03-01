Глава НАТО: Сейчас нет необходимости менять уровень ядерной боеготовности

Глава НАТО заявил, что альянс не видит необходимости менять уровень боеготовности ядерного оружия, несмотря на угрозы России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался со СМИ после переговоров о европейской безопасности с президентом Польши Анджеем Дудой на авиабазе в Польше, где базируются польские и американские истребители НАТО.
«Мы всегда будем делать все необходимое для защиты и обороны наших союзников, но мы не думаем, что сейчас есть необходимость менять уровни боеготовности ядерных сил НАТО», — сказал Столтенберг.
Кремль усилил угрозу ядерной войны, сообщив вчера, что его наземные, воздушные и морские ядерные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности после приказа президента Владимира Путина, отданного в выходные. Сама НАТО не имеет ядерного оружия, но три ее члена — США, Великобритания и Франция — имеют.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.
Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.
Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.
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