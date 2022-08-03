Лапид пообещал защитить медперсонал в больницах

Лапид заявил, что будет продвигать любое предложение, направленное на защиту медицинских работников, «точно так же, как они защищают нас».

Премьер-министр Яир Лапид пообещал защитить работников больниц после того, как в больнице Рамбам в Хайфе пациент избил сиделку до потери сознания.

«Мы не можем игнорировать крик медицинских работников, которые сталкиваются с бессовестным насилием в больницах и клиниках», — написал Лапид в Твиттере.

«Мы будем поддерживать их и продвигать любое предложение, направленное на защиту медицинских работников, точно так же, как они защищают нас».

Ранее Курсор писал, что в больнице Рамбам пациент напал на сиделку. Сиделка в данный момент проходит обследование в отделении неотложной помощи. Пациент был задержан охранником больницы, а затем арестован полицией.

Кроме того, наш сайт писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек. Владельцы виллы в Кармей Йосеф помещены под домашний арест для выяснения деталей происшедшего.

Еще напомним, что в машине у жителя Рахата обнаружено 3,5 кг наркотиков.