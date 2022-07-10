Ликуд: Шакед потеряла шанс попасть в правительство

«Айелет Шакед забрала голоса у правых в пользу левых», — обвиняет лидера партии Ямина депутат Ликуда Мири Регев. Она считает, что в партиях не должно быть зарезервированных мест.

Депутат Ликуда Мири Регев заявила, что министр внутренних дел Айелет Шакед, которая в настоящее время возглавляет «Ямину», не получит зарезервированного места в списке ее партии.

В интервью израильской программе «Встреча с прессой» Регев сказала: «Я верю, что я сохраню свое место в первых пяти местах Ликуда».

«С Божьей помощью я верю, что ликудники, которые видят, что я сделала и для чего я работала, революции, которые я возглавляла, — очень хорошо подумают о том, какой у нас будет список».

«Не секрет, что я выступаю против зарезервированных мест. Я считаю, что демократическая партия, которая проводит праймериз, не должна иметь зарезервированных мест. В конце концов, это привилегия главы партии вместе с институтами Ликуда».

Регев добавила: «Айелет Шакед, конечно, не заслуживает зарезервированного места. Она забрала голоса у правых в пользу левых, и я призываю всех правых не голосовать за Айелет Шакед».