Ликуд: Шакед потеряла шанс попасть в правительство

Депутат Ликуда Мири Регев заявила, что министр внутренних дел Айелет Шакед, которая в настоящее время возглавляет «Ямину», не получит зарезервированного места в списке ее партии.
В интервью израильской программе «Встреча с прессой» Регев сказала: «Я верю, что я сохраню свое место в первых пяти местах Ликуда».
«С Божьей помощью я верю, что ликудники, которые видят, что я сделала и для чего я работала, революции, которые я возглавляла, — очень хорошо подумают о том, какой у нас будет список».
«Не секрет, что я выступаю против зарезервированных мест. Я считаю, что демократическая партия, которая проводит праймериз, не должна иметь зарезервированных мест. В конце концов, это привилегия главы партии вместе с институтами Ликуда».
Регев добавила: «Айелет Шакед, конечно, не заслуживает зарезервированного места. Она забрала голоса у правых в пользу левых, и я призываю всех правых не голосовать за Айелет Шакед».
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Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.
Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.