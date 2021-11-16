В Ликуде заявили, что не будут отправлять депутатов в комитеты Кнессета

Оппозиционная партия Ликуд заявила в понедельник, что не будет выбирать своих членов в комитеты Кнессета в знак протеста против несправедливо слабого, по ее мнению, представительства оппозиционных законодателей в комитетах.

Об этом пишет Times of Israel.

В заявлении партии говорится, что она уполномочила председателя своей фракции Ярива Левина выдвинуть предложение, согласованное со всеми оппозиционными партиями, которое будет представлено правящей коалиции для достижения соглашения, «которое обеспечит достойное представительство в комитетах для каждой из оппозиционных партий в соответствии с их численностью».

В споре о составе комитетов Кнессета первоначально участвовали все оппозиционные партии, объявившие бойкот из-за своего представительства.

В прошлом месяце некоторые партии отказались от этой акции и начали направлять законодателей для укомплектования ключевых комитетов, после того как Верховный суд отказался вмешаться в парламентский спор.

Суд отклонил петицию, поданную тремя месяцами ранее шестью оппозиционными депутатами против состава комитетов Кнессета, который, по их мнению, был несправедливо сбалансирован в пользу коалиции. Суд постановил, что этот вопрос не оправдывает судебного вмешательства.

Курсор также писал, что депутат Ликуда заявил, что роспуск правительства с Ганцем был ошибкой. Депутат Давид Битан (Ликуд) заявил в воскресенье утром, что было ошибкой для партии Ликуд вступить в конфликт с министром обороны Бенни Ганцем и распустить правительство, которое было сформировано в прошлом году с «бело-голубой» партией Ганца.

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