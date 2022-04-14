Махмуд Аббас созвал встречу руководства из-за растущего числа жертв среди палестинцев

Президент Палестинской автономии созвал «экстренное» совещание высших чиновников. Встреча руководства планируется на утро воскресенья — через три дня.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас созвал экстренное совещание руководства на фоне эскалации напряженности в Иудее и Самарии.

Только за последние две недели израильские войска застрелили 15 палестинцев, используя боевые патроны. Все эти палестинцы, как заявляют израильские представители, представляли угрозу для Израиля — они атаковали либо израильские войска, либо мирных жителей.

Некоторые палестинские пользователи социальных сетей высмеяли Аббаса за то, что он назначил «экстренное» совещание на утро воскресенья, через три дня.