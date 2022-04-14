Махмуд Аббас созвал встречу руководства из-за растущего числа жертв среди палестинцев

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас созвал экстренное совещание руководства на фоне эскалации напряженности в Иудее и Самарии.
Только за последние две недели израильские войска застрелили 15 палестинцев, используя боевые патроны. Все эти палестинцы, как заявляют израильские представители, представляли угрозу для Израиля — они атаковали либо израильские войска, либо мирных жителей.
Некоторые палестинские пользователи социальных сетей высмеяли Аббаса за то, что он назначил «экстренное» совещание на утро воскресенья, через три дня.
Как ранее писал Курсор, Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинскими арабами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.
Еще Курсор писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.
Также сообщалось, что палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита. В среду вечером израильтяна попытались линчевать возле города Вифлеем. Мужчина, житель Бейтар-Илита, въехал на своем автомобиле в соседнюю деревню Хусан, подвергся нападению и был избит.