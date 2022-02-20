Макрон: Путин согласен работать над прекращением огня

Елисейский дворец заявил, что завтра встретятся министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его российский коллега Сергей Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин договорились работать над прекращением огня на востоке Украины, сообщает канцелярия Макрона.

В телефонном разговоре, длившемся 105 минут, они также договорились о «необходимости выступать за дипломатическое решение продолжающегося кризиса и делать все для его достижения», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Франция сообщает, что Путин сказал Макрону, что он планирует вывести войска из Беларуси.

Офис Макрона говорит, что французский президент проведет консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом «в течение нескольких часов».

«Интенсивная дипломатическая работа будет проходить в ближайшие дни», — говорится в сообщении офиса Макрона.

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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