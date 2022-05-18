Мейрав Бен Ари заплакала после ссоры с Ахмадом Тиби в Кнессете

Депутат Ахмад Тиби вступил в словесную перепалку с Мейрав Бен Ари, которая после ссоры со слезами на глазах высказалась с трибуны.

Шумиха началась, когда Тиби во время выступления с трибуны обозвал Бен Ари, сказав, что никогда не простит ее за слова о том, что она не испытывает скорби по поводу смерти журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Аклех.

После того, как Бен Ари крикнула в ответ, что она не ищет прощения, Тиби неоднократно назвал ее «отбросом земли», в результате чего Бен Ари подошла к трибуне, чтобы накричать на Тиби с более близкой позиции, в то время как временный спикер Кнессета Евгений Сова безуспешно пытается предотвратить начало конфликта.

Потасовки удалось избежать, и Бен Ари разрешили выступить с трибуны после ухода Тиби.

«Я устала от этого, с меня хватит, что это за поведение», — слезно сказала она. «Я когда-нибудь ругалась на кого-то из вас? Говорила ли я о вас гадости? Никогда, даже когда Офер Кассиф назвал меня курицей».

Курсор писал ранее, что Беннет заявил, что призывает Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа. Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.