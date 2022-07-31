Палестинцы протестуют против арестов и пыток со стороны сил безопасности ПА

По данным палестинской группы «Адвокаты за справедливость», в последние недели силы безопасности ПА усилили репрессии против палестинцев.

Семьи десятков палестинцев, содержащихся в тюрьмах и центрах содержания под стражей Палестинской автономии, призвали к освобождению задержанных.

Семьи и палестинские правозащитники утверждают, что некоторые из задержанных подвергались жестоким пыткам во время содержания в тюрьме Иерихона, которую многие палестинцы называют «Иерихонской бойней».

Среди задержанных, содержащихся в тюрьмах ПА, студенты университетов, ученые, политические активисты, а также люди, подозреваемые в связях с ХАМАС.

С начала июня, отмечает группа, она зафиксировала 63 случая «политических задержаний» службами безопасности ПА.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.