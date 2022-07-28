Польша и Литва помогут Украине начать переговоры о вступлении в НАТО

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что у Украины не было шансов вступить в НАТО до 24 февраля 2022 года.

Польша и Литва заявили, что готовы приложить усилия для начала переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявили министры иностранных дел Литвы и Польши.

«В преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в 2023 году, Республика Польша и Литовская Республика подтверждают свою готовность активизировать переговоры в рамках Альянса о приглашении Украины начать переговоры о членстве в НАТО», — говорится в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Украины не было шансов вступить в НАТО до 24 февраля 2022 года. Однако после победы Украины на нее могут посыпаться другие предложения по безопасности. В частности, вступить в НАТО.

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