Польша объявила о снижении налогов, чтобы смягчить растущую инфляцию

Премьер-министр сказал, что восстановление спроса на товары из-за разгара пандемии коронавируса также способствовало всплеску инфляции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник объявил о втором раунде снижения налога с продаж в рамках усилий правого правительства по борьбе с инфляцией после того, как в прошлом месяце она достигла 21-летнего максимума.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Моравецкий обвинил рост потребительских цен в высоких расходах на энергию, заявив, что они являются результатом цен на российский газ и политики Европейского Союза в отношении выбросов парниковых газов. Однако глава Международного энергетического агентства заявил, что большую роль играет скачок спроса на ископаемое топливо, а лидеры оппозиции обвинили правящую партию в том, что она слишком долго цепляется за уголь.

Премьер-министр сказал, что восстановление спроса на товары из-за разгара пандемии коронавируса также способствовало всплеску инфляции. Правительство заявило, что с февраля по июль налог на моторное топливо будет снижен с 23% до 8%. Не будет налога на газ, используемый для приготовления пищи и отопления, или на искусственные удобрения, которые производятся с использованием газа. На некоторых продуктах он упадет до нуля с 5%.

Ранее Курсор сообщал, что Польша сообщает об уменьшении числа попыток пересечения границы с Беларусью.

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