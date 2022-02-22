Путин заявил, что не планирует восстанавливать Российскую империю

Президент РФ заявил, что его страна «давно смирилась с геополитическими реалиями» после распада Советского Союза и не планирует восстанавливать Россию до территорий бывшей империи.

Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует восстанавливать Российскую империю. Заявил он это на следующий день после того, как приказал направить российские войска в восточную Украину и поставил под сомнение суверенитет Украины.

«Мы пресекаем все спекуляции о том, что Россия планирует восстановить [свою] империю в имперских границах», — сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле, добавив: «Это абсолютно не соответствует действительности».

Российский лидер говорит, что Москва «признала новые геополитические реалии» после распада Советского Союза и работает со «всеми независимыми странами на постсоветском пространстве».

Но Украина, по его словам, является исключением, поскольку «ее используют третьи страны для создания угроз в отношении России».

«К сожалению, после государственного переворота на Украине мы не видим такого уровня и качества взаимодействия с Украиной. Оно исчезло», — говорит Путин, имея в виду революцию в Украине 2014 года.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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