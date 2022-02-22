Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует восстанавливать Российскую империю. Заявил он это на следующий день после того, как приказал направить российские войска в восточную Украину и поставил под сомнение суверенитет Украины.
«Мы пресекаем все спекуляции о том, что Россия планирует восстановить [свою] империю в имперских границах», — сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле, добавив: «Это абсолютно не соответствует действительности».
Российский лидер говорит, что Москва «признала новые геополитические реалии» после распада Советского Союза и работает со «всеми независимыми странами на постсоветском пространстве».
Но Украина, по его словам, является исключением, поскольку «ее используют третьи страны для создания угроз в отношении России».
«К сожалению, после государственного переворота на Украине мы не видим такого уровня и качества взаимодействия с Украиной. Оно исчезло», — говорит Путин, имея в виду революцию в Украине 2014 года.
Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.
Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.
Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.
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