Развал коалиции: Ширли Пинто не исключает возможности присоединения к оппозиции

Ширли Пинто, депутат Ямины, заявила, что не ожидала от Орбаха выхода из коалиции. Однако политик не исключает перехода на сторону Нетаниягу после новых выборов.

Депутат от партии «Ямина» Ширли Пинто заявила, что надеется, что ее однопартиец Нир Орбах вернется к поддержке коалиции, но не исключено, что она может войти в правительство, возглавляемое лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

«Он еще не закончил свою работу», — сказала Пинто об Орбахе, который вчера объявил, что больше не будет голосовать с коалицией.

Пинто заявляет, что у нее нет планов заменить нынешнее правительство новой коалицией без проведения выборов, но не исключает возможности работы с Нетаниягу в будущем.

Курсор ранее писал, что коалиция стремительно теряет поддержку. Опрос показал, что большинство израильской общественности недовольно правящей коалицией и что партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» набирает меньше минимального количества голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.

Также сообщалось, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Кроме того, Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.