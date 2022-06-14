Развал коалиции: Ширли Пинто не исключает возможности присоединения к оппозиции

Депутат от партии «Ямина» Ширли Пинто заявила, что надеется, что ее однопартиец Нир Орбах вернется к поддержке коалиции, но не исключено, что она может войти в правительство, возглавляемое лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.
«Он еще не закончил свою работу», — сказала Пинто об Орбахе, который вчера объявил, что больше не будет голосовать с коалицией.
Пинто заявляет, что у нее нет планов заменить нынешнее правительство новой коалицией без проведения выборов, но не исключает возможности работы с Нетаниягу в будущем.
Курсор ранее писал, что коалиция стремительно теряет поддержку. Опрос показал, что большинство израильской общественности недовольно правящей коалицией и что партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» набирает меньше минимального количества голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.
Также сообщалось, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.
Кроме того, Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.