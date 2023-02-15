Российский депутат заявил, что путин звонит ему по ночам

Лидер *кпрф геннадий зюганов утверждает, что порой ему по ночам звонит президент россии владимир путин.

Об этом сообщает Daily Storm.

Депутат говорит, что у кремлевского диктатора очень тяжелый график, а потому он свободен зачастую лишь поздней ночью.

«У него тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает», – сказал зюганов во время пресс-конференции в честь 30-летия партии.

По словам лидера кпрф, он всегда может с легкостью выйти на связь с путиным, даже учитывая плотный график работы последнего.

«Надо отдать должное, что президент открыт для диалога. Я не испытываю трудностей, позвонив президенту, соединиться. Некоторым министрам сложнее», – добавил он.

Следует отметить, что зюганов является сторонником войны в Украине и путина, которому он недавно сказал, что «мы обязаны победить и победим». В ответ лидер кремля сказал, что поддерживает эту позицию, как и всего российские военнослужащие. Также он похвалил кпрф за то, что та «вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны в соцсфере, экономике и сфере обороны и безопасности».

Впрочем, как показывает практика, далеко не все российские солдаты разделяют проводимую путиным политику. Так, недавно 21-летний российский призывник отказался ехать на фронт, за что подвергся унижениям со стороны командования. В итоге он совершил суицид и оставил предсмертную записку.

Также «Курсор» сообщал, что британец, служивший в ЦАХАЛе, погиб в Украине.

Помимо этого Беннет в ходе интервью рассказал, почему у путина был «холодный взгляд«, а также о том, как экс-премьеру «пришлось пить водку» с диктатором.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!