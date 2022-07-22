Сегодня представители Украины и россии в Стамбуле обсудят сделку по вывозу зерна

Порты Украины, включая крупный центр в Одессе, были заблокированы Черноморским флотом россии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Министр обороны россии сергей шойгу* направляется в Турцию для участия в церемонии подписания соглашения, позволяющего возобновить морской экспорт зерна из Украины.

Министр инфраструктуры Украины также примет участие в церемонии, которая станет первым шагом к облегчению глобального продовольственного кризиса, вызванного вторжением москвы в соседнюю страну.

Украина и россия входят в число ведущих мировых экспортеров продовольствия, а порты Украины, включая крупный центр в Одессе, были блокированы Черноморским флотом россии.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!