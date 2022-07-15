СМИ выяснили, кто станет преемником владимира путина

В СМИ продолжают распространяться слухи о плохом состоянии здоровья путина. И вот его преемником может стать человек, с которым путин долгое время работал еще в советском КГБ.

Преемником главы рф владимира путина* может стать его соратник и союзник николай патрушев.

Об этом пишет издание газеты The Washington Post.

В издании назвали патрушева бескомпромиссным воплощением милитаристской россии. По словам журналистов, в первые три месяца войны путин редко появлялся на публике. Чаще всего выступил именно патрушев. Пытая оправдать так называемую «спецоперацию». Патрушев не раз говорил, что Европа якобы рухнет из-за продовольственного кризиса, а Украина распадется.

В статье сказано, что патрушев может быть движущей силой в Кремле. Ранее он не так часто появлялся на публике, предпочитая работать «за кулисами».

Напомним, что на данный момент патрушев занимает должность секретаря совета безопасности рф, однако может планировать стать следующим президентом. В самом Кремле такие стремления патрушева отрицают.

Ранее наш сайт сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.

Кроме того, редакция Курсора писала, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Еще напомним, что армия россии готовит новое наступление.