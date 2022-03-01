Советник Зеленского: Киев понимает, что Израиль находится в трудном положении с Россией из-за Сирии

Он заявил, что присутствие российских войск в Сирии означает, что Израиль координирует свои действия с Москвой при нанесении ударов по поддерживаемым Ираном целям.

Советник президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что Киев понимает, что Израиль находится в сложном дипломатическом положении из-за соображений безопасности в связи с отношениями с Россией по Сирии.

«Все в Украине понимают, что Израиль находится в особом положении и ему трудно занять однозначную позицию из-за ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке», — сказал Алексей Арестович в интервью общественному вещателю «Кан».

По словам Арестовича, Украина понимает, что Израилю «необходимо защищать себя и свои интересы, и мы это поддерживаем и приветствуем».

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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