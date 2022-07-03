Стало известно, кого Лапид назначил главой Управления общественной дипломатии Израиля

Премьер-министр Яир Лапид объявил о назначении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лиора Хаята следующим руководителем Управления публичной дипломатии канцелярии премьер-министра.

Хаят сменит на этом посту Элада Тене, который занимал эту должность в течение последнего года.

Бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон вернется к своей должности и заменит Хаята.