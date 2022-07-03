Стало известно, кого Лапид назначил главой Управления общественной дипломатии Израиля

Премьер-министр Яир Лапид объявил о назначении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лиора Хаята следующим руководителем Управления публичной дипломатии канцелярии премьер-министра.
Хаят сменит на этом посту Элада Тене, который занимал эту должность в течение последнего года.
Бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон вернется к своей должности и заменит Хаята.
Курсор ранее писал, что в СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии. «Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.
Также сообщалось, что сегодня решится судьба Ямины. Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.
Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда. Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.