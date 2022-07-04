Ученые выяснили, почему политики живут дольше обычных граждан

Социологи рассчитывают, что этот анализ дополнит представления об абсолютном и относительном социальном неравенстве в европейских странах и США.

Ученые из Оксфордского и Мельбурнского университетов выяснили, что в начале двадцатого века смертность среди политиков не отличалась от средних показателей по стране почти во всех государствах. Однако затем политики улучшили свой достаток, что повлияло на продолжительность их жизни. Это произошло к середине прошлого столетия.

Новое исследование было опубликовано в журнале European Journal of Epidemiology.

В исследование включили 57 561 политического деятеля из одиннадцати стран мира. По словам ученых, разница в продолжительности жизни у политиков и их избирателей колеблется в зависимости от страны.

Например, в Нидерландах политики живут в среднем на 4,4 года дольше обычных граждан. А вот в США этот показатель в два раза выше.

Однако ученые отмечают, что с начала прошлого века продолжительность жизни растет во всех социальных классах. Разрыв между богатыми и бедным в этом плане также постепенно уменьшается.

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