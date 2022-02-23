В Германии сотни людей вышли на акцию протеста против России

Активисты с плакатами «Путин прочь из Донбасса!», «Остановить Путина!», «Остановить войну!» призвали Германию больше никогда не возобновлять Северный поток-2 и ввести жесточайшие санкции против российских олигархов и самого Путина.

В Германии на акцию протеста против политики президента РФ Владимира Путина вышли более 600 человек. Они собрались перед посольством России в Берлине.

Среди участников акции были один из лидеров Социал-демократической партии Германии Саскии Эскен и берлинский сенатор по культуре Клаус Ледерер,

Активисты с плакатами «Путин прочь из Донбасса!», «Остановить Путина!», «Остановить войну!» выразили протест против нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Они потребовали вывести российские войска из ОРДЛО, предоставить Украине оборонное вооружение, ввести санкции против Путина и его друзей-олигархов, а также навсегда остановить Северный поток-2.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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