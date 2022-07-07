В Израиль прибыли вертолеты, которые будут перевозить Байдена

Шесть американских вертолетов Black Hawk и один личный вертолет Байдена прибыли в аэропорт Бен-Гурион. Они будут обслуживать американского президента в ходе его визита на следующей неделе.

Президентский вертолет и шесть вертолетов Black Hawk армии США приземлились сегодня в аэропорту Бен-Гурион вместе с делегацией службы безопасности и другими сотрудниками администрации Байдена в преддверии визита президента в Израиль, Иудеию и Самарию на следующей неделе.

Также сегодня в Бен-Гурион прибыла партия из 10 бронированных автомобилей Секретной службы, которые будут использоваться для перевозки свиты президента США Джо Байдена.

Курсор ранее писал, что Герцог наградит Байдена Почетной президентской медалью. Президент Израиля заявил, что Джо Байден заслужил Почетную медаль за истинную дружбу с Государством Израиль, еврейским народом, а также за борьбу против антиизраильской и антисемитской ненависти во всем мире.

Также сообщалось, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.

Кроме того, Байден первым поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра. Американский президент Джо Байден первым из иностранных лидеров позвонил Яиру Лапиду и поздравил его со вступлением в должность главы правительства Израиля. Это произошло ночью после официального перехода полномочий от Беннета к Лапиду.