В США выступили с заявлением, осуждающим Израиль

США осудили Израиль за снос двух квартир, принадлежавших палестинцам в Восточном Иерусалиме.

США осудили Израиль за снос двух жилых квартир, построенных без разрешения и принадлежавших палестинской семье в районе Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме.

Заявление прозвучало со стороны спикера Госдепа США Мэттью Миллер в ходе брифинга для прессы 2 октября.

Один из журналистов сказал Миллеру, что «вчера израильские оккупационные силы разрушили дом палестинской семьи в Восточном Иерусалиме и вынудили ее вместе с детьми уехать». Журналист спросил, есть ли у Миллера какие-либо комментарии по этому поводу.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ответил: «Израиль и Палестинская администрация должны избегать односторонних мер, которые усугубляют напряженность и подрывают усилия по продвижению переговоров по решению о создании двух государств. Это включает в себя снос домов и принудительное выселения семей из домов, в которых они жили на протяжении поколений».

Отвечая на другой вопрос, Миллер сказал: «Мы твердо привержены решению о создании двух государств. Мы определенно предпринимаем шаги, которые улучшат достоинство и экономическое положение палестинского народа, а также окончательное решение о создании двух государств».

Как вы, возможно, помните, в июне официальный представитель Белого дома по иностранным делам и безопасности Джон Кирби заявил на брифинге для прессы, что «в течение длительного времени мы выражаем Израилю обеспокоенность по поводу строительства в Иудее и Самарии. Мы не хотим видеть действия, которые сделают достижение решения о двух государствах более трудным, или действия, которые усиливают напряженность».

Курсор писал, что комитет палестинских заключенных пригрозил голодовкой и раскритиковал ШАБАС.

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